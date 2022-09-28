Литвинов: Жиго сразу стал для меня примером

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём бывшем одноклубнике Самуэле Жиго.

Литвинов сказал официальному сайту московского клуба о том, что когда он только попал в первую команду, то Жиго сразу стал для него примером, ведь это тот игрок, который всегда выделялся своими лидерскими качествами, вел команду за собой в трудные моменты, необходимо стремиться к этому.

Литвинов отметил, что не видит себя кричащим «Ауф», эта фишка останется за Жиго. С командой остались другие лидеры: Георгий Джикия и Куинси Промес, но наследником безумства Жиго, в хорошем смысле, пока никто не стал, добавил хавбек.