Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: Жиго сразу стал для меня примером

28 Сентября 2022 • 16:19 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём бывшем одноклубнике Самуэле Жиго.

Литвинов сказал официальному сайту московского клуба о том, что когда он только попал в первую команду, то Жиго сразу стал для него примером, ведь это тот игрок, который всегда выделялся своими лидерскими качествами, вел команду за собой в трудные моменты, необходимо стремиться к этому.

Литвинов отметил, что не видит себя кричащим «Ауф», эта фишка останется за Жиго. С командой остались другие лидеры: Георгий Джикия и Куинси Промес, но наследником безумства Жиго, в хорошем смысле, пока никто не стал, добавил хавбек.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго Руслан Литвинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
16:46 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: Билялетдинов никогда не держал оружие в руках, какая армия?
16:36 · Кубок России
​Захарян – в основе «Динамо» на матч с «Оренбургом»
16:33 · Кубок России
«Локомотив» назвал состав на матч с «Химками»
16:28 · Кубок России
Источник: Лантратов и Гбане не примут участие в матче «Химки» - «Локомотив»
16:19 · Кубок России
Игонин – о словах Семака: «По Кубку России давно возникает много вопросов»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов прокомментировал новость о получении повестки в военкомат
16:19 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: Жиго сразу стал для меня примером
16:11 · Россия. Премьер-лига
​Отец Билялетдинова прокомментировал получение экс-футболистом повестки
16:04 · Россия. Премьер-лига
Карпин — о приговоре Ларину: «По мне, это катастрофа»
15:59 · Кубок России
Радченко — о матче «Спартак» - «Зенит»: «Шансы команд оцениваю 50 на 50»
15:49 · Кубок России
Ринат Билялетдинов: «Сочи» захочет набрать очки в матче с ЦСКА
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Билялетдинов получил повестку из военкомата – появились подробности
15:48 · Россия. Премьер-лига
Пиняев – о приговоре Ларину: «Тяжело это всё осознавать»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Ларин сделал заявление после объявленного ему приговора
15:28 · Кубок России
​Литвинов: «Спартак» постарается достойно ответить «Зениту»
Все новости
Рекомендуем