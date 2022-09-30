Агент — о Николсоне: «Никогда не было такой мысли, чтобы не вернуться в Россию»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что его клиент не рассматривал вариант с отъездом из России.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

«Никогда не было такой мысли, чтобы не вернуться в Россию. Мы все надеемся, что всё будет хорошо», — приводит слова Портеги Metaratings.

Также агент не смог ответить на вопрос о том, попытается ли сменить команду Николсон в январе.

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» минувшей зимой из бельгийского «Шарлеруа». В текущем сезоне 25-летний ямаец провёл в составе «красно-белых» девять матчей, отметившись в них одной результативной передачей.