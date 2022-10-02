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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль не считает большой потерей отсутствие Соболева

02 Октября 2022 • 18:48 Комментировать
Пари НН
0:0
Спартак Москва
1-й тайм

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Отсутствует сегодня Александр Соболев, «Спартак» впервые без него сыграет. Насколько это восполнимая потеря, или вы будете как-то менять тактику и построение игры?

- У нас помимо Александра Соболева есть и другие футболисты. Сегодня наша схема и тактика изменится в зависимости от того, какие футболисты будут на поле. Естественно, главный принцип, в любом случае останется. А изменения? Они будут.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
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Идет 21 минута Ахмат 0:0 Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
Идет 21 минута Пари НН 0:0 Спартак Москва 3.55 3.75 2.03
03.10  19:00 Крылья Советов ... Краснодар 2.38 3.70 2.90
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