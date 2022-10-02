Абаскаль не считает большой потерей отсутствие Соболева

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Отсутствует сегодня Александр Соболев, «Спартак» впервые без него сыграет. Насколько это восполнимая потеря, или вы будете как-то менять тактику и построение игры?

- У нас помимо Александра Соболева есть и другие футболисты. Сегодня наша схема и тактика изменится в зависимости от того, какие футболисты будут на поле. Естественно, главный принцип, в любом случае останется. А изменения? Они будут.