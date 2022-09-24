Егор Пруцев рассказал, почему отказал «Спартаку» и ЦСКА

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев прокомментировал свой переход в сербский клуб.

«Как у меня появился вариант с «Црвеной Звездой»? Точно знаю, скаут приезжал на игру «Нефтехимика», когда я там играл весной. Там и заметили. Поэтому и получилось», — приводит слова Пруцева Sport 24.

Футболист рассказал, что минувшим летом отказался от перехода в «Спартак» и ЦСКА, потому что хотел уехать в Европу.

Напомним, 19-летний Пруцев перебрался в «Црвену Звезду» в августе этого года, трудовой договор между сторонами заключен до лета 2026 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.