Озбилиз: «Я не согласен с тем, что чемпионство Карреры — это багаж Аленичева»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался о чемпионстве «красно-белых» в 2017 году.

Напомним, в начале сезона 2016/2017 московскую команду покинул её главный тренер Дмитрий Аленичев. Впоследствии этот пост занял итальянец Массимо Каррера, который и привёл «Спартак» к своему первому чемпионскому титулу за последние 16 лет.

Озбилиз не согласился с мнением, что Каррера добился успеха за счёт Аленичева.

«Он, наверное, поставил основу, но базу создаёт клуб, потому что тренер сегодня есть, а завтра его нет. Я не согласен с тем, что чемпионство Карреры — это багаж Аленичева», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

Напомним, Озбилиз выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2015 года. Всего в составе «красно-белых» вингер провёл 40 матчей, забив в них пять голов и отдав столько же результативных передач.