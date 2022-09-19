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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Озбилиз: «Я не согласен с тем, что чемпионство Карреры — это багаж Аленичева»

 
19 Сентября 2022 • 14:55 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался о чемпионстве «красно-белых» в 2017 году.

Напомним, в начале сезона 2016/2017 московскую команду покинул её главный тренер Дмитрий Аленичев. Впоследствии этот пост занял итальянец Массимо Каррера, который и привёл «Спартак» к своему первому чемпионскому титулу за последние 16 лет.

Озбилиз не согласился с мнением, что Каррера добился успеха за счёт Аленичева.

«Он, наверное, поставил основу, но базу создаёт клуб, потому что тренер сегодня есть, а завтра его нет. Я не согласен с тем, что чемпионство Карреры — это багаж Аленичева», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

Напомним, Озбилиз выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2015 года. Всего в составе «красно-белых» вингер провёл 40 матчей, забив в них пять голов и отдав столько же результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев Массимо Каррера Арас Озбилиз
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