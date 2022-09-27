Баженов — об Эшуорте: «Не думаю, что в такой большой клуб, как «Спартак» будут приводить некомпетентного человека»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба.

Футболист признался, что не видит ничего плохого в назначении 52-летнего англичанина на эту должность, так как доверяет людям, которые принимали это решение.

«Те люди, которые принимали данное решение, наверное, они же не с потолка его взяли. Не думаю, что в такой большой клуб, как «Спартак» будут приводить некомпетентного человека», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Также нападающий отметил, что его не смущают негативные истории об Эшуорте со стороны других людей, поэтому будет оценивать работу нового спортивного директора по результатам.

«Для меня главное, чтобы был результат. А там уже пусть хоть марсианина с Луны притащат, главное — результат», — заявил Баженов.

Напомним, ранее Эшуорт работал в «Астане», «Ростове», а также в ряде английских клубов.