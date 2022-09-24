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Нигматуллин: У Промеса не видно никаких навыков диджея видео

 
24 Сентября 2022 • 17:54 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал видео, где нападающий «Спартака» Куинси Промес выступает в роли диджея.

«На видео никаких навыков Промеса не видно. Конечно, это прикольно, что Куинси решил попробовать себя в роли диджея. Но ему еще рановато переходить в эту профессию», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Экс-вратарь подытожил, что Промес пока отлично справляется со своей ролью на футбольном поле.

В текущем сезоне 30-летний нидерландский игрок принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Куинси Промес
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