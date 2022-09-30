Гоцук высказался о предстоящей встрече со «Спартаком»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Спартак» есть «Спартак». Это еще с 90-х годов пошло. Не могу сказать, что это главный раздражитель, но это приятный матч, потому что всегда приезжает много болельщиков «Спартака», — цитирует Гоцука «РБ Спорт».

По словам игрока, болельщики «красно-белых» создают отличную атмосферу, поэтому «Спартак» — это тот соперник, встречи с которым ждешь.

Матч между «Пари НН» и столичным клубом состоится 2 октября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.