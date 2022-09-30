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Гоцук высказался о предстоящей встрече со «Спартаком»

30 Сентября 2022 • 18:57 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Спартак» есть «Спартак». Это еще с 90-х годов пошло. Не могу сказать, что это главный раздражитель, но это приятный матч, потому что всегда приезжает много болельщиков «Спартака», — цитирует Гоцука «РБ Спорт».

По словам игрока, болельщики «красно-белых» создают отличную атмосферу, поэтому «Спартак» — это тот соперник, встречи с которым ждешь.

Матч между «Пари НН» и столичным клубом состоится 2 октября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кирилл Гоцук Пари НН
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ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
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