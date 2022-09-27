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Экс-игрок «Вентспилса» Альфа: «Эшуорт учил нас никого не бояться» эксклюзив

27 Сентября 2022 • 15:16 Комментировать (1)
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Бывший игрок «Вентспилса» Абдуллахи Альфа в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился воспоминаниями от работы с Полом Эшуортом, который недавно был назначен на должность спортивного директора московского «Спартака».

«Он очень хороший тренер, мы выигрывали с ним кубок страны, успешно играли в чемпионате, попадали в квалификацию еврокубков. Мистер Эшоурт учил нас не бояться никого. Пол говорил, что соперники нас боялись и мы в это верили. Он очень большое внимание уделял психологии, много говорил с игроками».

Каким он был за пределами поля?

«Я всегда делю тренеров на две категории, тренер может быть, как отец и как полицейский. Вот мистер Эшоурт был нам, как отец. Он много с нами разговаривал, причём со всеми футболистами. Пол старался делать так, чтобы мы и за пределами поля вели себя достойно. Помню его разговоры о поведении после матчей. Главное, с ним всегда можно было поговорить, если что-то не устраивало».

Видите ли вы его в роли спортивного директора?

«Да, вполне. Мне кажется, это логичное развитие его карьеры. В роли спортивного директора ему будет даже проще применять свои таланты, договариваться с людьми, заключать хорошие сделки. Пол – футбольный человек с огромным умом и связями в разных местах, у него всё получится».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
27 Сентября 2022 в 16:04
глори спартак))))
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