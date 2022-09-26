Матыцын: «Вопрос по восстановлению «Спартака-2» рассматривается»

Глава совета директоров столичного «Спартака» Александр Матыцын не исключает возрождения второго состава «красно-белых».

«Мы рассматриваем вопрос по восстановлению «Спартака-2», так называемого фарм-клуба, в котором играют молодые игроки, выступая в дивизионе более низкого уровня, чем основная команда», – заявил функционер в интервью «Чемпионату».

По словам Матыцына, постепенный переход с молодежного уровня на профессиональный всегда был основным этапом развития для футболиста. Также Александр отметил, что в течение следующих двух лет клуб перенесёт в Тушино базу, где будет создана современная инфраструктура.

Напомним, что новое руководство «Спартака» решило увеличить финансирование клуба после назначения на должность спортивного директора Пола Эшуорта.

