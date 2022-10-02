Джикия: «Собрались и выиграли»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Пари НН» - проигрывая после первого тайма, москвичи забили два гола во второй половине игры и выиграли. Успех своей команды прокомментировал защитник московского клуба Георгий Джикия.

- Проигрывали, собрались, забили два мяча, победили. Важные три очка, идем дальше. Знали, что найдем свои моменты. И в принципе нашли, - заявил Джикия в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В следующем, двенадцатом туре чемпионата России «Спартак» примет дома «Крылья Советов».



