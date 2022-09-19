Камоцци верит в то, что Каррера возглавит «Ювентус»

Франко Камоцци, советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном назначении экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры на пост главного тренера туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба недовольно работой нынешнего тренера команды Массимилиано Аллегри и уже приступило к поиску нового специалиста.

«Я верю, что Каррера может возглавить «Ювентус». А почему нет? Он отлично знает команду, долгое время работал там ассистентом, имеет большой опыт, добивался чемпионства со «Спартаком», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» выиграли чемпионат России в 2017 году. Последним местом работы итальянца был «Бари», который он покинул в апреле прошлого года.