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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци верит в то, что Каррера возглавит «Ювентус»

 
19 Сентября 2022 • 15:42 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Франко Камоцци, советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном назначении экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры на пост главного тренера туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба недовольно работой нынешнего тренера команды Массимилиано Аллегри и уже приступило к поиску нового специалиста.

«Я верю, что Каррера может возглавить «Ювентус». А почему нет? Он отлично знает команду, долгое время работал там ассистентом, имеет большой опыт, добивался чемпионства со «Спартаком», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» выиграли чемпионат России в 2017 году. Последним местом работы итальянца был «Бари», который он покинул в апреле прошлого года.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ювентус Массимо Каррера Франко Камоцци
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