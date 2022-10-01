Кузьмичёв сравнил подходы Ваноли и Абаскаля в «Спартаке»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о новом наставнике столичного «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Если сравнивать Абаскаля с предыдущим тренером Ваноли, то у итальянца ребята выходили работать, а у Абаскаля они начали играть в футбол», – заявил функционер в интервью «РБ Спорт». По его мнению, для фанатов стиль игры испанца куда более привлекательный, чем у предыдущего наставника «красно-белых».

Также бывший работник московского клуба отметил и работу Гильермо с молодежью, что позволяет прогрессировать Даниилу Денисову и Руслану Литвинову. По словам Кузьмичёва, в таком состоянии «Спартак» сможет бороться за призовые места в текущем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что самый титулованный клуб страны находится на пятой строчке в таблице чемпионата России после десяти сыгранных матчей.

