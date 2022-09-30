Канчельскис считает, что «Зенит» не должен был пропускать три мяча от «Спартака»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Зенита» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России от «Спартака».

Канчельскис раскритиковал тренерский штаб питерской команды, отметив, что в таком составе «Зенит» не должен был пропускать три мяча. Вместе с тем прославленный футболист не стал преувеличивать значимость этого успеха для «Спартака».

«Зачем болельщики «Спартака» начали праздновать эту победу? Давайте дождёмся конца чемпионата. Обыграли «Зенит» и почувствовали себя королями», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

После этой победы «Спартак» увеличил отрыв от «Зенита» в группе В до шести очков. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 2 октября, когда в рамках 11-го тура РПЛ встретятся с «Пари НН».