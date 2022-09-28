Литвинов: «Спартак» — это одна семья

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от работы с Гильермо Абаскалем.

«Эмоции только положительные. Главный тренер нашел подход к каждому игроку в команде, а ведь все абсолютно разные», — приводит слова Литвинова официальный сайт столичного клуба.

Футболист заявил, что Абаскаль смог добиться отличной атмосферы в команде, когда все друг за друга, сейчас «Спартак» — это одна семья.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за десять матчей.

В предстоящей игре «Спартак» примет «Зенит» в рамках Фонбет Кубка России, встреча состоится 29 сентября в 20:30 по московскому времени.