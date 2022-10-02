Промес: «Во втором тайме стали играть хорошо»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Пари НН» - проигрывая после первого тайма, москвичи забили два гола во второй половине игры и выиграли.

Успех своей команды прокомментировал нападающий московского клуба Куинси Промес, который забил победный мяч, изящно исполнив пенальти.

- Соперник хорошо оборонялся, но мы следовали нашему плану, после первого тайма мы стали играть хорошо. Вспомнил ли свой пенальти в прошлом сезоне, когда попал себе в ногу? Да, конечно, мы шутили на эту тему, вспоминали, - заявил Промес в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В следующем, двенадцатом туре чемпионата России «Спартак» примет дома «Крылья Советов».