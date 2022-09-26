Федун — о новом руководстве «Спартака»: «Желаю им успехов»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал изменение в руководстве «красно-белых».

«Я надеюсь, что у нового совета директоров получится успешно руководить клубом. Желаю им успехов», — цитирует слова Федуна ТАСС.

Сегодня, 26 сентября, стало известно о том, что Александр Матыцын возглавил совет директоров московского «Спартака», а пост спортивного директора клуба занял британец Пол Эшуорт.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в свое активе 19 очков после десяти туров. Следующий матч «Спартак» проведет на своем поле против «Зенита» в рамках Фонбет Кубка России, игра состоится 29 сентября в 20:30 по мск.