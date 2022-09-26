Кечинов — об Эшуорте в «Спартаке»: Мне непонятно это назначение

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «красно-белых».

«Не знаю, почему «Спартак» решил взять человека с неоднозначной репутацией — для меня это вопрос. Я вообще ничего не знаю про этого человека. Слышал, что он работал в «Ростове», но не более», — цитирует слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт считает, что нынешний технический координатор «Спартака» Артём Ребров мог бы стать хорошим спортивным директором, но в очередной раз последовало странное назначение.

После десяти туров «народная команда» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 набранных очков.