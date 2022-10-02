Александр Хаджи: «Жаль, что пропустили»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Пари НН» - проигрывая после первого тайма, москвичи забили два гола во второй половине игры и выиграли. Своими впечатлениями от матча поделился экс-администратор клуба Александр Хаджи. Он раздосадован тем, что «Спартак» снова не смог сыграть всухую.

- Спартаковцы пропустили первыми, но не испугались, не зажались, а стали играть и забили. Можно сказать, что команда взяла очень важные три очка. Единственное, конечно, жаль, что гол пропустили: как-то защитники отступали, дали войти игроку соперника и свободно забить, - цитирует Хаджи издание Rusfootball.info.

В следующем, двенадцатом туре чемпионата России «Спартак» примет дома «Крылья Советов».