Колосков: «Если Эшуорт не даст результат, то его надо будет гнать в шею из «Спартака»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

По мнению Колоскова, судить о правильности назначения англичанина можно будет по результатам команды в конце сезона.

«Если Эшуорт не даст результат, то его надо будет гнать в шею из «Спартака». В «Динамо» тоже работает иностранец, не зная русского языка, но хорошо работает», — приводит слова Колоскова Metaratings.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» набрали 19 очков, расположившись на пятой строчке турнирной таблицы российского чемпионата.