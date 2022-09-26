Колосков: «Если Эшуорт не даст результат, то его надо будет гнать в шею из «Спартака»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
По мнению Колоскова, судить о правильности назначения англичанина можно будет по результатам команды в конце сезона.
«Если Эшуорт не даст результат, то его надо будет гнать в шею из «Спартака». В «Динамо» тоже работает иностранец, не зная русского языка, но хорошо работает», — приводит слова Колоскова Metaratings.
После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» набрали 19 очков, расположившись на пятой строчке турнирной таблицы российского чемпионата.Ранее сообщалось, что «Спартак» выделит не менее 20 миллионов евро на зимнюю трансферную кампанию, за результаты которой будет отвечать Эшуорт.
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