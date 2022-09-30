Маслов: «Оптимальные кондиции близко»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился информацией о своём состоянии.

«Чувствую, что возвращаюсь в форму, но не до конца. Тело еще дает понять — есть неприятные ощущения в коленях. Но оптимальные кондиции близко», — цитирует Маслова «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 набранных очков после десяти матчей. В предстоящем туре «красно-белые» сыграют с «Пари НН» 2 октября в 19:00 по мск.