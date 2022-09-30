Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов: «Оптимальные кондиции близко»

30 Сентября 2022 • 17:07 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился информацией о своём состоянии.

«Чувствую, что возвращаюсь в форму, но не до конца. Тело еще дает понять — есть неприятные ощущения в коленях. Но оптимальные кондиции близко», — цитирует Маслова «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 набранных очков после десяти матчей. В предстоящем туре «красно-белые» сыграют с «Пари НН» 2 октября в 19:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  14:00 Оренбург ... Сочи 3.95 3.85 1.91
01.10  16:30 Химки ... ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
01.10  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.85 3.75 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
18:03 · Россия. Премьер-лига
Гоцук рассказал об отношениях с тренерским штабом «Пари НН»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Гагнидзе: «Серьёзной травмы нет»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Мозес приступил к следующему этапу реабилитации
17:31 · Кубок России
Каррера назвал главного претендента на победу в Фонбет Кубке России
17:24 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, о чём он сожалеет
17:07 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Оптимальные кондиции близко»
16:54 · Россия. Премьер-лига
«Химки» не расплатились с Писаревым, а игроки не получают зарплату с июля
16:36 · Россия. Первая лига
Самошников — о матче с «Арсеналом»: «В следующей игре задача побеждать»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что Карпин заслужил награду лучшего тренера сентября в РПЛ
16:14 · Кубок России
Шишкин: Абаскаль заставляет своих футболистов играть на максимуме
15:59 · Россия. Премьер-лига
Глава департамента судейства РФС: У нас нет задачи, чтобы все полюбили судей
15:56 · Россия. Премьер-лига
Каманцев: Карасёв — один из лучших наших арбитров
15:49 · Россия. Премьер-лига
Гайч рассказал, почему решил остаться в ЦСКА
15:36 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов рассказал, что мог завершить игровую карьеру в 17 лет
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил «Ростов» Карпина
Все новости
Рекомендуем