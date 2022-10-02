«Спартак» отыгрался в матче с «Пари НН» после удара Николсона

В середине второго тайма матча 11-го тура Премьер-лиги между «Пари НН» и «Спартаком» хозяева поля могли удвоить перевес над столичным соперником, но контратака завершилась ударом в перекладину. Вскоре уже москвичи провели красивую комбинацию, Антон Зиньковский забросил мяч на Куинси Промеса, тот сыграл на Шамара Николсона, последовал удар с лета, и голкипер нижегородцев не смог выручить. На табло загорелись единицы.

Если матч так и закончится, «Спартак» с 20 очками настигнет «Краснодар» на четвертом месте в таблице, а нижегородцы останутся на 10-й позиции с 13 очками.