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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин назвал главные качества Умярова

26 Сентября 2022 • 10:14 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове, с которым вместе работал в «Чертаново».

По мнению специалиста, 22-летний футболист всегда выделялся лидерскими качествами и умением сплотить вокруг себя коллектив. Также Осинькин прокомментировал ошибку Умярова в игре 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«В этом сезоне какие-то моменты, как в матче с «Динамо» — просто техническая ошибка. Таких моментов хватает всегда в современном футболе.

Не забывайте, что в этом году Наилю 22 исполнилось. По меркам «Спартака» ему надо ещё расти, прогрессировать, хотя по времени в команде он уже, наверное, ближе к ветеранам», — цитирует Осинькина «Спорт Экспресс».

Умяров выступает за «красно-белых» с января 2019 года. Всего за «Спартак» полузащитник провёл 93 матча, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Наиль Умяров
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