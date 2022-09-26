Осинькин назвал главные качества Умярова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове, с которым вместе работал в «Чертаново».

По мнению специалиста, 22-летний футболист всегда выделялся лидерскими качествами и умением сплотить вокруг себя коллектив. Также Осинькин прокомментировал ошибку Умярова в игре 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«В этом сезоне какие-то моменты, как в матче с «Динамо» — просто техническая ошибка. Таких моментов хватает всегда в современном футболе.

Не забывайте, что в этом году Наилю 22 исполнилось. По меркам «Спартака» ему надо ещё расти, прогрессировать, хотя по времени в команде он уже, наверное, ближе к ветеранам», — цитирует Осинькина «Спорт Экспресс».

Умяров выступает за «красно-белых» с января 2019 года. Всего за «Спартак» полузащитник провёл 93 матча, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.