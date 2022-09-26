Хаджи: Кто такой Эшуорт? Тихонов точно лучше него

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортдира «красно-белых».

«Честно говоря, я вообще понятия не имею, кто такой этот Эшуорт. Почему именно он? Чего он достиг в своей работе? А то просто объявляют, и все, и как тут что‑то понять болельщику?» — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Андрей Тихонов ни чем не хуже, он отлично знает «Спартак» и в целом весь футбол, он точно лучше Эшуорта.

После десяти туров Российской премьер-лиги «гладиаторы» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в свое активе 19 набранных очков.