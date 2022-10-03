Форвард «Спартака» Николсон высказался о своём первом голе в сезоне

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон высказался насчет победы над «Пари НН» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. «Народная команда» отпраздновала успех со счетом 2:1.

«Я долго ждал этого мяча. Изо всех сил работал, чтобы это случилось скорее. Спасибо команде за помощь. Сейчас я действительно счастлив, что забил первый гол», - передает слова ямайского нападающего клубное телевидение.

В текущем розыгрыше чемпионата России Николсон провел восемь поединков, в которых отличился всего одним забитым мячом.

После 11 туров «красно-белые» с 22 набранными баллами располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.