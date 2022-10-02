Бубнов рассказал, кто победит в матче «Пари НН» - «Спартак»

Экс-защитник сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поединке 11-го тура Премьер-лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «красно-белые».

«0:2. Абаскаль нашел алгоритм игры, оптимальный для «Спартака». Команда не отходит от своей игры и добивается результата. Вот и в этом матче «красно-белые» сумеют добыть три очка», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч состоится в Нижнем Новгороде сегодня, 2 октября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место, а «Пари НН» располагается на десятой строчке.