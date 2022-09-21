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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов — о «Спартаке» при Федуне: «Очень хороший период — оцениваю на пятёрку с плюсом»

 
21 Сентября 2022 • 15:47 Комментировать
Факел
...
Торпедо Москва
02.10 14:00

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов, перешедший в стан «автозаводцев» минувшим летом из «Спартака», оценил период работы Леонида Федуна в должности президента «красно-белых».

Напомним, Федун покинул московский клуб 22 августа нынешнего года. Он руководил «Спартаком» с 2004 года.  

«О Федуне в «Спартаке» можно сказать — папа. Он был очень важной фигурой для клуба, вкладывал не только много денег, но и времени, внимания, нервов тоже.

Как оценивать его период в «Спартаке»? Чемпионство, Суперкубок, Кубок, серебряные и бронзовые медали, Лига чемпионов. Очень хороший период — думаю, на пятёрку с плюсом», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Также футболист отметил, что Федун был близок к команде и очень культурно со всеми общался.

После 10 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Леонид Федун Илья Кутепов
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