Галактионов: «Совмещать точно не сложно»

Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов ответил на вопрос о совмещении работы с «Пари НН».

«Не сложно ли совмещать? Совмещать точно не сложно. Мы в тонусе. Надо понять и услышать позицию руководителя», — приводит слова Галактионова официальный сайт РФС.

Специалист заявил, что в отсутствии международных матчей команду ждут товарищеские встречи.

«Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных баллов после десяти туров.

В следующем туре нижегородский клуб примет на своем поле «Спартак», игра пройдет 2 октября в 19:00 по московскому времени.