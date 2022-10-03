Кротов оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне

Хавбек «Пари НН» Вячеслав Кротов поделился мнением о перспективах столичного «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартаку» по силам бороться за чемпионство. Возможно, команда сможет и Кубок России взять», - цитирует футболиста сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в 11-м туре Премьер-лиги «Пари НН» уступил на своем поле «красно-белым» со счетом 1:2.

В настоящий момент «Спартак» с 22 набранным баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В групповом раунде Фонбет Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля одержали три победы подряд.