Тихонов: Почему в «Спартак» не приглашают ветеранов? Это к Федуну

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о том, почему бывших игроков «красно-белых» не приглашают в клуб.

«Это к Федуну. Были моменты, когда человек даже не здоровался, хоть мы были рядом. Не то, чтобы мы идеальные, но человек видел в наших поступках не то, чего бы хотел», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

При этом экс-игрок отметил, что благодарен Федуну за свой прощальный матч и за то, что ему дали возможность поработать в клубе. Тихонов считает, что в «Спартаке» должны работать профессионалы, а не просто люди, у которых хорошее прошлое.

После десяти туров чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.