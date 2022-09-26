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Зинин отреагировал на назначение Эшуорта в «Спартак»

26 Сентября 2022 • 19:54 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Бывший представитель «Краснодара» Алексей Зинин прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Поможет ли он «красно-белым»? Скорее, клуб поможет Полу. Убежден, что англичанин от сотрудничества со «Спартаком» получит гораздо больше дивидендов, чем «Спартак», — приводит слова Зинина порталу «Спорт День за Днем».

Функционер считает, что если столичный клуб искал иностранного специалиста на эту должность, который согласился бы приехать, то все равно можно было бы найти более квалифицированного человека, но это не означает, что Эшуорт провалится в «Спартаке».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт Алексей Зинин
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