Вяльбе — о том, что ей не удалось войти в совет директоров «Спартака»: «Ничего страшного, мне есть чем заняться»

Известная лыжница Елена Вяльбе прокомментировала тот факт, что её так и не удалось войти в совет директоров «Спартака».

«Ничего страшного. (Смеётся). Мне есть чем заняться», — приводит слова Вяльбе «РБ Спорт».

Также лыжница призналась, что по этому вопросу с ней никто не связывался. Отметим, что в настоящий момент Вяльбе занимает пост президента Федерации лыжных гонок России.

Напомним, 22 августа клуб покинул экс-президент «Спартака» Леонид Федун, продавший свою долю акций «красно-белых» компании «Лукойл». На этом фоне появились слухи о том, что в совет директоров «Спартака» может войти и Вяльбе, однако этого не произошло.