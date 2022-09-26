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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вяльбе — о том, что ей не удалось войти в совет директоров «Спартака»: «Ничего страшного, мне есть чем заняться»

26 Сентября 2022 • 12:47 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Известная лыжница Елена Вяльбе прокомментировала тот факт, что её так и не удалось войти в совет директоров «Спартака».

«Ничего страшного. (Смеётся). Мне есть чем заняться», — приводит слова Вяльбе «РБ Спорт».

Также лыжница призналась, что по этому вопросу с ней никто не связывался. Отметим, что в настоящий момент Вяльбе занимает пост президента Федерации лыжных гонок России.

Напомним, 22 августа клуб покинул экс-президент «Спартака» Леонид Федун, продавший свою долю акций «красно-белых» компании «Лукойл». На этом фоне появились слухи о том, что в совет директоров «Спартака» может войти и Вяльбе, однако этого не произошло.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Елена Вяльбе
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