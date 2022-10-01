Баженов: Ситуация с Бальде уникальная не только в России, но и в мире

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал ситуацию с нападающим «красно-белых» Кейта Бальде.

«Опасно ли сейчас покупать иностранцев? При чем тут иностранцы? С Бальде вообще ситуация уникальная. Не только в России, но и в мире. Я раньше не слышал ничего такого», — заявил Баженов Rusfootball.

По мнению эксперта, это просто стечение обстоятельств, здесь необходимо разобраться, кто виноват в этой ситуации, и кто скрыл этот момент.

Напомним, «Спартак» подписал контракт с Бальде до 2025 года. Игрок успел провести за столичный клуб лишь один матч, после чего был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение допинг-контроля во времена выступления за «Кальяри».