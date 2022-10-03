Рыбчинский рассказал, чего не хватило «Пари НН» для победы над «Спартаком»

Хавбек «Пари НН» Дмитрий Рыбчинский пообщался с представителями СМИ после поединка с московским «Спартаком» в рамках 11-го тура чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода потерпела домашнее поражение со счетом 1:2.

«Хорошая игра. «Спартак» показал хороший футбол. Нам же не хватило реализации. Были моменты. Надо было забивать второй и выигрывать», - передает слова полузащитника издание «РБ Спорт».

После этого матча «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертой место в турнирной таблице Премьер-лиги. В свою очередь «Пари НН» с 12 баллами располагается на десятой позиции.