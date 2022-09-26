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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ пока не остановят

26 Сентября 2022 • 15:56 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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01.10 14:00

В обозримом будущем сезон Российской премьер-лиги остановлен не будет. Об этом на своих страницах рассказывает «РБК» по итогам бесед с источником в одном из клубов, а также с представителями руководства РПЛ и РФС.

Ранее вариант с приостановкой футбольного сезона в России допустил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Следует напомнить, что на прошлой неделе в России была объявлена частичная мобилизация.

В Премьер-лиге России уже было сыграно десять туров. На текущий момент лидером является «Зенит», который смог набрать 26 очков из 30 возможных. Первым преследователем «сине-бело-голубых» является «Ростов», у которого 22 зачётных балла в кармане.

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