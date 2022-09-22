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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Оренбурга» заверил, что даже после 0:8 от «Зенита» не думал об увольнении тренера

 
22 Сентября 2022 • 03:02 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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01.10 14:00

Вернувшийся в РПЛ «Оренбург» выступает достаточно эффектно - во-первых, команда либо проигрывает, либо выигрывает, являясь единственным клубом после десяти туров, который еще ни разу не сыграл вничью, во-вторых, если проигрывает, то очень серьезно.

Команда уже четырежды пропустила четыре и более мячей за матч, а кульминацией этих неудач стали 0:8 от питерского «Зенита». Тем не менее, президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал понять, что об увольнении главного тренера клуба он даже не думал.

- Возникали ли мысли об увольнении главного тренера Марцела Лички? У меня — нет. Но со стороны были звонки, какие-то пожелания, рекомендации от самых разных больших в прошлом футболистов. Было определенное недовольство оренбургских болельщиков. Но мы, руководство клуба, пребывали в полном спокойствии — это я могу констатировать, цитирует Еремякина «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин
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