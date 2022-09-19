Гаранин — о стажировке у Слуцкого: «Для себя не увидел ничего нового»

Наставник «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

Специалист признался, что во время прохождения стажировки у Слуцкого, ему не удалось почерпнуть для себя ничего нового.

«Он очень открытый. Но для себя не увидел ничего нового. Я видел упражнения и мне показалось, что у нас чуть больше деталей. Но я не говорю, что мы лучше», — цитирует Гаранина «РБ Спорт».

Также Гаранин отметил, что далеко не всегда тренеры готовы раскрывать все подробности тренировочного процесса во время стажировок, поэтому туда есть смысл ехать, только если к себе приглашает именитый специалист из Европы.

Напомним, Гаранин возглавил «Сочи» минувшим летом. Ранее он работал в красноярском «Енисее», с которым сумел дойти до полуфинала Кубка России.