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Гаранин — о стажировке у Слуцкого: «Для себя не увидел ничего нового»

 
19 Сентября 2022 • 12:07 Комментировать
Шинник
...
Рубин
25.09 18:00

Наставник «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

Специалист признался, что во время прохождения стажировки у Слуцкого, ему не удалось почерпнуть для себя ничего нового.

«Он очень открытый.  Но для себя не увидел ничего нового. Я видел упражнения и мне показалось, что у нас чуть больше деталей. Но я не говорю, что мы лучше», — цитирует Гаранина «РБ Спорт».

Также Гаранин отметил, что далеко не всегда тренеры готовы раскрывать все подробности тренировочного процесса во время стажировок, поэтому туда есть смысл ехать, только если к себе приглашает именитый специалист из Европы.

Напомним, Гаранин возглавил «Сочи» минувшим летом. Ранее он работал в красноярском «Енисее», с которым сумел дойти до полуфинала Кубка России.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Сочи Вадим Гаранин
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