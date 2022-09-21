Яровинский: «Абильдгор поступил по-человечески»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход полузащитника Оливера Абильдгора в «Селтик».

Яровинский выразил благодарность датскому футболисту, который каждый свой шаг обсуждал с казанским клубом, чтобы «Рубин» мог получить от его продажи как можно больше выгоды.

«Он приостановил контракт и ушёл в «Селтик». Мы решили сделать так, чтобы «Рубин» мог получить гораздо более выгодное предложение за него. Или же Оливер может вернуться и продолжить играть за нас со следующего лета. Сам Абильдгор был за такие две опции и поступил по-человечески», — цитирует Яровинского Metaratings.

Ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.

Напомним, Абильдгор перешёл в «Рубин» летом 2020 года из «Ольборга» за 2 миллиона евро. Всего в составе казанцев хавбек провёл 62 матча, забив один гол и отдав пять результативных передач.