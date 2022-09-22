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Первая лига

Ринат Билялетдинов заявил, что «Рубин» пока не готов к РПЛ

 
22 Сентября 2022 • 15:58 Комментировать
Шинник
...
Рубин
25.09 16:00

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил результаты казанского клуба в Первой лиге.

«То, что «Рубин» не проигрывает в Первой лиге – это естественное состояние, учитывая уровень исполнителей в команде и уровень соперников в чемпионате», — цитирует Билялетдинова «Татар-Информ».

Специалист заявил, что смотрит много матчей Первой лиги и уверен в том, что ни один клуб на данный момент не готов к игре в Премьер-лиге, даже «Рубин».

После десяти туров Первой лиги казанская команда занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков. В предстоящем матче «Рубин» в гостях встретится с «Шинником», матч пройдет 25 сентября в 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ринат Билялетдинов
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