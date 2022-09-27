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Первая лига

РФС наказал «Рубин» за долг при трансфере Деспотовича

27 Сентября 2022 • 12:27 Комментировать
Шинник
1:0
Рубин
окончен

Российский футбольный союз опубликовал решение по делу об агентской задолженности казанского «Рубина» при трансфере Джордже Деспотовича.

Сообщается, что палата по разрешению споров запретила коллективу из столицы Татарстана регистрировать новых игроков до уплаты долга. Отметим, что аналогичная ситуация случилась с ещё одним бывшим футболистом «Рубина», а именно с Александром Ломовицким. Таким образом, руководству казанцев для регистрации новичков нужно погасить две задолженности.

Напомним, что Джордже Деспотович стал игроком «Рубина» в 2020 году, перейдя из «Оренбурга». Представители серба с тех пор не получили от руководства казанского клуба необходимую комиссию.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин РФС Джордже Деспотович
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