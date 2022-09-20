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Первая лига

Яровинский: Шансов у «Рубина» на подписание Дзюбы практически не было

 
20 Сентября 2022 • 14:44 Комментировать
Шинник
...
Рубин
25.09 16:00

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о возможном подписании Артёма Дзюбы до его перехода в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Яровинский рассказал Metaratings, что присутствие Дзюбы во время тренировочного процесса положительно повлияло на команду, было бы хорошо подписать его, но сам игрок сразу заявил о том, что рассматривает только варианты за пределами России, но если бы у него не сложилось с Турцией, и он согласился бы помочь «Рубина» в Первой лиге, то это было бы круто.

После десяти туров Первой лиги казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артём Дзюба Олег Яровинский Адана Демирспор
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ШИННИК РУБИН
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