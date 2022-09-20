Яровинский: Шансов у «Рубина» на подписание Дзюбы практически не было

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о возможном подписании Артёма Дзюбы до его перехода в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Яровинский рассказал Metaratings, что присутствие Дзюбы во время тренировочного процесса положительно повлияло на команду, было бы хорошо подписать его, но сам игрок сразу заявил о том, что рассматривает только варианты за пределами России, но если бы у него не сложилось с Турцией, и он согласился бы помочь «Рубина» в Первой лиге, то это было бы круто.

После десяти туров Первой лиги казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.