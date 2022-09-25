​Слуцкий высказался после поражения «Рубина»

Беспроигрышная серия «Рубина» в Первой лиге прервалась – казанцы проиграли в гостях у «Шинника» с минимальным счётом 0:1. После игры комментарий дал рулевой «рубиновых» Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, на поле происходила вязкая игра с обилием единоборств, и в таких условиях было сложно комбинировать.

«В перерыве я сказал, что всё решит один эпизод, который, хотелось бы, чтобы сложился в нашу пользу. Но он сложился не в нашу пользу. Наверно то, как мы пропускали гол, в целом похоже на всю игру – огромное количество ударов, отскоков, рикошетов», - высказался Слуцкий, чьи слова приведены на официальном сайте «Рубина».

На текущий момент «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч команда Леонида Слуцкого проведёт 1 октября – против тульского «Арсенала» на своём поле.