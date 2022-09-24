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Первая лига

Йевтич — о восстановлении: «Уже хожу, всё идёт по плану»

 
24 Сентября 2022 • 16:53 Комментировать
Шинник
...
Рубин
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Через 22 ч. 37 мин.

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич поделился информацией о своём восстановлении после травмы.

«Хорошо, уже хожу, все идет по плану. Я прохожу процедуры в Сербии, сейчас вернусь туда и продолжу», — приводит слова Йевтича официальный сайт казанского клуба.

Игрок надеется, что к следующим сборам будет готов, это может быть в январе или феврале.

Йевтич защищает цвета «Рубина» с 2020 года. Действующий трудовой договор игрока с командой рассчитан до конца июня 2024 года.

Казанцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков после десяти туров. В предстоящем матче «Рубин» в гостях сыграет с «Шинником» 25 сентября в 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дарко Йевтич
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