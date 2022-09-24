Йевтич: Верю, что «Рубин» уже не сдаст те позиции, которые сейчас занимает

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич оценил результаты своей команды в текущем сезоне Первой лиги.

«Начало было непростым, об этом говорили и результаты. Но сейчас, думаю, команда стала более сыгранной», — приводит слова Йевтича официальный сайт казанского клуба.

Футболист верит в то, что «Рубин» не упустит те позиции, какие занимает, и будет лучше, если команда заберется на первое место.

Йевтич в текущем сезоне не принимал участия в матчах, он продолжает восстанавливаться после операции на крестообразных связках.

После десяти туров Первой лиги «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.