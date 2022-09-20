В «Рубине» рассказали, при каком условии Дзагоев может покинуть клуб

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, при каком условии полузащитник казанской команды Алан Дзагоев может покинуть казанский клуб.

Напомним, 32-летний футболист перешёл в «Рубин» минувшим летом на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА.

«Если он получит из-за рубежа достойный вариант, который его невероятно устроит, мы пойдём навстречу и отпустим его», — приводит слова Яровинского Metaratings.

В текущем розыгрыше Первой лиги Дзагоев провёл за «Рубин» три матча, отметившись в них одним забитым голом. После 10 проведённых матчей казанцы набрали 19 очков, расположившись на втором месте турнирной таблицы.