Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

PR-менеджер Дзагоева рассказала, что в 2016 году болельщики «Бордо» оценивали россиянина выше Балотелли

 
19 Сентября 2022 • 12:24 Комментировать
Шинник
...
Рубин
25.09 18:00

Дарья Арсланова, PR-менеджер полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева, рассказала о том, как российского футболиста оценивали болельщики французского «Бордо» шесть лет назад. 

По словам Арслановой, в то время Дзагоев котировался выше известного итальянского форварда Марио Балотелли.

«В 2016-м «Бордо» проводил опрос среди своих болельщиков, кого из футболистов они хотели бы видеть в своём клубе. Там было около 20 кандидатов — в том числе и Алан. Выше Балотелли, Кэхилла, Эрреры и других крутых игроков», — приводит слова Арслановой Sport24.

Напомним, Дзагоев перешёл в «Рубин» минувшим летом на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА.

В текущем сезоне Первой лиги полузащитник провёл в составе казанцев три матча, в которых отметился одним забитым голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бордо Рубин Марио Балотелли Алан Дзагоев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШИННИК РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.09  20:00 ФК Кубань ... Арсенал Тула 4.60 3.45 1.81
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
12:24 · Россия. Первая лига
PR-менеджер Дзагоева рассказала, что в 2016 году болельщики «Бордо» оценивали россиянина выше Балотелли
12:07 · Россия. Премьер-лига
Гаранин — о стажировке у Слуцкого: «Для себя не увидел ничего нового»
11:45 · Россия. Первая лига
PR-менеджер Дзагоева рассказал о предложениях после ухода из ЦСКА
11:17 · Россия. Первая лига
Дзагоев рассказал о ритме жизни в Казани
18 Сентября
20:58 · Россия. Первая лига
«Алания» вернула лидерство, забив один гол «Велесу»
20:16 · Россия. Первая лига
«Рубин» вышел на первое место после победы над «Волгарём»
19:22 · Россия. Первая лига
​Дзагоев впервые забил за «Рубин»
18:55 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» отдаляется от вершины после поражения от махачкалинского «Динамо»
17:00 · Россия. Первая лига
«Волга» и «Шинник» разошлись миром
16:57 · Россия. Первая лига
«Балтика» переиграла «Родину» и вышла в лидеры Первой лиги
15:58 · Россия. Первая лига
Газизов — о судействе в матче с «Краснодаром-2»: Давно такого не видел, возможно, арбитр играет на ставках
14:55 · Россия. Первая лига
«Акрон» помешал «Енисею» выйти на первое место 1
14:54 · Россия. Первая лига
«Уфа» обыграла «Краснодар-2», несмотря на глупое удаление Карпа
14 Сентября
18:36 · Россия. Первая лига
Агент Ломовицкого рассказал, что с «Рубина» могут снять очки
09:29 · Россия. Первая лига
Экс-вратарь «Уфы» Чичкан сменил РПЛ на чемпионат Грузии
Все новости
Рекомендуем