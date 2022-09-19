PR-менеджер Дзагоева рассказала, что в 2016 году болельщики «Бордо» оценивали россиянина выше Балотелли

Дарья Арсланова, PR-менеджер полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева, рассказала о том, как российского футболиста оценивали болельщики французского «Бордо» шесть лет назад.

По словам Арслановой, в то время Дзагоев котировался выше известного итальянского форварда Марио Балотелли.

«В 2016-м «Бордо» проводил опрос среди своих болельщиков, кого из футболистов они хотели бы видеть в своём клубе. Там было около 20 кандидатов — в том числе и Алан. Выше Балотелли, Кэхилла, Эрреры и других крутых игроков», — приводит слова Арслановой Sport24.

Напомним, Дзагоев перешёл в «Рубин» минувшим летом на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА.

В текущем сезоне Первой лиги полузащитник провёл в составе казанцев три матча, в которых отметился одним забитым голом.