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Первая лига

Яровинский: «Мыслей об уходе из «Рубина» не было»

 
20 Сентября 2022 • 16:21 Комментировать
Шинник
...
Рубин
25.09 16:00

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, могли ли они вместе с главным тренером Леонидом Слуцким покинуть клуб после вылета казанской команды в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

Яровинский признался, что мыслей об уходе у них со Слуцким не было, а генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сам ничего им об этом не говорил.   

«Если Рустем Фидаевич Сайманов решит, что я лишний, он об этом скажет прямым текстом и всё. Мыслей об уходе не было, мы понимали, что нужно исправлять положение, в котором оказался «Рубин. Я никогда не боялся относительно работы. Это только часть нашей жизни», — приводит слова Яровинского Metaratings.

После 10 проведённых матчей «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 19 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Слуцкого проведут 25 сентября против «Шинника». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Олег Яровинский
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