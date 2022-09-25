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Первая лига

​У Дюпина – 100 матчей за «Рубин»

 
25 Сентября 2022 • 16:16 Комментировать
Шинник
1:0
Рубин
1 3.95 X 3.65 2 1.90
2-й тайм

В воскресенье вечером «Рубин» проводит матч одиннадцатого тура Первой лиги против «Шинника». Рулевой казанской команды Леонид Слуцкий выпустил на поле с первых минут Юрия Дюпина. Для 34-летнего голкипера это 100-й матч за «рубиновых».

В предыдущих 99 матчах Юрий Дюпин 128 раз доставал мяч из сетки собственных ворот. При этом в 30 случаях Дюпину удавалось сохранить свои владения в неприкосновенности.

Следить за развитием событий в матче между «Шинником» и «Рубином» можно с помощью подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Напомним, что «Рубин» вылетел в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Юрий Дюпин
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ШИННИК РУБИН
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окончен СКА-Хабаровск 2:0 ФК Кубань
окончен Велес Москва 1:1 КАМАЗ
окончен Краснодар-2 0:0 Нефтехимик
Идет 87 минута Шинник 1:0 Рубин 3.95 3.55 1.91
Идет 92 минута Акрон 1:1 Уфа 3.55 3.30 2.10
Идет 45 минута Арсенал Тула 2:0 Волга Ульяновск 1.62 3.85 5.40
Идет 45 минута Балтика 2:0 Енисей 1.55 4.00 6.20
Идет 45 минута Волгарь 0:0 Алания 3.90 3.40 1.96
25.09  18:00 Динамо Махачкала ... Родина Москва 1.82 3.35 4.70
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