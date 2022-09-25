​У Дюпина – 100 матчей за «Рубин»

В воскресенье вечером «Рубин» проводит матч одиннадцатого тура Первой лиги против «Шинника». Рулевой казанской команды Леонид Слуцкий выпустил на поле с первых минут Юрия Дюпина. Для 34-летнего голкипера это 100-й матч за «рубиновых».

В предыдущих 99 матчах Юрий Дюпин 128 раз доставал мяч из сетки собственных ворот. При этом в 30 случаях Дюпину удавалось сохранить свои владения в неприкосновенности.

Следить за развитием событий в матче между «Шинником» и «Рубином» можно с помощью подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Напомним, что «Рубин» вылетел в Первую лигу по итогам прошлого сезона.