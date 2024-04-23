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Кирьяков получил предложение от «Динамо» из Санкт-Петербурга эксклюзив

23 Апреля 2024 • 13:37 Комментировать

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», бывший наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков получил приглашение от «Динамо» из Санкт-Петербурга.

При этом 54-летний специалист на сегодняшний день его не принял. Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что экс- главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев ведёт переговоры с командой из Санкт-Петербурга.

Напомним, петербургское «Динамо» выступает во Второй лиге и занимает 11-е место в своей группе, набрав три очка в трёх проведённых матчах.

Также отметим, что до «Ленинградца» Кирьяков работал в тульском «Арсенале» и молодёжных сборных России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков Динамо Санкт-Петербург
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