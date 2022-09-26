​В Госдуме допускают вариант с приостановкой футбольного сезона в России

Депутат Дмитрий Свищев, который возглавляет комитет Госдумы по физкультуре и спорту, допускает вариант с приостановкой футбольного сезона в России.

«Всё может быть! Но я очень надеюсь, что этого не случится», - высказался Свищев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что на прошлой неделе в России была объявлена частичная мобилизация.

В чемпионате России было сыграно десять туров. На первом месте в турнирной таблице располагается питерский «Зенит». Дальше идут «Ростов» и ЦСКА, которые отстают от лидера на четыре и шесть очков соответственно.

Добавим, что на днях клубы РПЛ проведут матчи третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России.